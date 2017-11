Un 40% de jóvenes de 14 a 24 años dice haberse sentido controlado por su pareja, amigos o familia a través de Internet

Un 40% de los jóvenes españoles, de entre 14 y 24 años, asegura haberse sentido controlado en algún momento por su pareja, amigos o familiares a través de Internet, mientras que el 45% de los españoles admite haber controlado en exceso a sus más allegados.

El 52% de los encuestados dice que no cambia su contraseña regularmente y utiliza la misma para acceder a distintas aplicaciones, lo que facilita la entrada de hackers a sus cuentas; y el 48% de los españoles usa ordenadores y páginas webs no seguras; y el 53% no tiene antivirus instalado.