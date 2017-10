Más de un tercio de las empresas españolas ha sufrido un ataque DDoS en la primera mitad de 2017

Un 35,4% de las empresas españolas han experimentado un ataque de denegación de servicio (DDoS) durante la primera mitad de 2017, según un estudio realizado por la firma de ciberseguridad Kaspersky Lab. Esta cifra es 9,9 puntos porcentuales superior a la registrada en 2016, cuando las compañías afectadas por este tipo de ataques representaron el 25,5%.

El responsable de Protección frente a DDoS de Kaspersky Lab, Kirill Ilganaev, ha asegurado que el riesgo de ser víctima de un ataque de este tipo "no parece que vaya a disminuir en un plazo de tiempo", por lo que las empresas deberían empezar a preguntarse cuándo va a producirse el ataque, y no si van a sufrirlo o no. El responsable de la firma rusa ha indicado que este problema "no deja de crecer y afecta cada vez más a empresas de todo tipo y tamaño", por lo que es necesario "tomar las medidas adecuadas" de protección de infraestructuras TI.