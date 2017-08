Ocho niños con discapacidad experimentan la ingravidez en un vuelo parabólico gracias a la Agencia Espacial Europea

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha ofrecido a ocho niños europeos con discapacidad la oportunidad de poder experimentar la ingravidez y la gravedad lunar en un vuelo parabólico.

Los niños proceden de cinco estados miembros de la ESA (Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica e Italia) y han sido seleccionados por las organizaciones: Fondation Richard, en Lyon (Francia); The German Sports University, en Köln (Alemania); We Fly! Team in Seniga (Italia); Happy Days Children Charity, en Luton (Reino Unido); y Fondation Saint-Luc, en Bruselas (Bélgica).