Xbox celebra Black Friday 2017 con más de 500 ofertas en consolas, juegos, accesorios y suscripciones

Xbox, con motivo de Black Friday 2017, pone a disposición de los fans de la consola de Microsoft más de 500 ofertas que permitirán adquirir, a precios increíbles, consolas, juegos, accesorios y suscripciones.

De esta forma, podrás hacerte con una consola Xbox One S y un juego a partir de 185 euros, suscribirte a Xbox Live con descuentos del 40 por ciento o conseguir los mejores títulos del mercado por hasta un 75 por ciento menos, como ha detallado la compañía en un comunicado.

Si lo que quieres es una videoconsola, Xbox One S con disco duro de 500 GB y con un juego incluido a elegir --Assassin's Creed Origins, La Tierra Media: Sombras de Mordor, Forza Horizon 3 con Hot Wheels, Rocket League o Minecraft-- estará disponible por 184,99 euros, del 23 al 27 de noviembre.

También podrás encontrar juegos con hasta un 75 por ciento de descuento, como Gears of War 4 o Halo Wars 2 entre muchos otros títulos, del 20 al 27 de noviembre.

Si lo que prefieres son accesorios y mandos oficiales compatibles con toda la gama de consolas Xbox One y PC Windows 10, podrás encontrarlos con un 20 por ciento de descuento, del 23 al 27 de noviembre. Asimismo, podrás diseñar tu mando a tu gusto en Xbox Design Lab y ahorrar 15 euros si lo encargas entre el 23 y el 27 de noviembre.

PACK REAL MADRID XBOX ONE S - EDICIÓN EXCLUSIVA

Además de todas estas ofertas, solo para España y en la tienda de Microsoft, entre el 23 y 27 de noviembre dispones del Pack Real Madrid Xbox One S - Edición Exclusiva por 185 euros.

El pack se compone de una consola Xbox One S 500GB con Blu-Ray de 4K HDR, transmisión de vídeo en 4K y HDR, mando inalámbrico Xbox, 2 sets de skins del Real Madrid para personalizar tu consola como más te guste y suscripción exclusiva a Xbox Game Pass durante 12 meses valorada en más de 100 euros para disfrutar de acceso ilimitado a más de cien fantásticos títulos de Xbox One y Xbox 360, así como descuentos en juegos de Xbox One.