Vivir situaciones de violencia sigue afetando a las capacidades cognitivas décadas después, según una investigación

Los efectos que la violencia deja en las personas afectan directamente a sus capacidades cognitivas incluso décadas después de haberla sufrido, según un estudio internacional con participación de la Universitat Jaume I en el que se ha analizado la respuesta de más de 700 personas enfrentadas a diferentes tipos de violencia en Colombia y Alemania.

El estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA muestra por primera vez los efectos de la violencia sobre la memoria a corto plazo, la capacidad de almacenar información y el control cognitivo relacionado con la capacidad de concentrarse y la toma de decisiones, según ha informado la UJI en un comunicado.