Toshiba amplia su gama alta de portátiles ultraligeros con tres nuevos modelos

Toshiba ha anunciado la ampliación de su gama de portátiles ultraligeros de gama alta con el lanzamiento de la nueva Serie X, compuesta por tres nuevos modelos: el convertible 2 en 1 Portégé X20W-D y los nuevos Portégé X30 y Tecra X40.

Con estos nuevos equipos, diseñados y fabricados íntegramente por Toshiba, la compañía ofrece una gama de ultraligeros que busca combinar movilidad y escaso peso, con la máxima potencia informática disponible, un diseño elegante y robusto y las últimas prestaciones de seguridad para dispositivos portátiles.

Los nuevos Portégé X30 y Tecra X40 incorporan procesadores Intel Core de séptima generación, discos duros SSD PCIe de máxima velocidad, memorias DDR4, una amplia gama de puertos y funciones de conectividad (USB Tipo C, 'smartcard', HDMI, SIM y Micro SD) y altavoces Harman Kardon de alta gama. Los Portégé X30 y Tecra X40 disponen de pantalla mate antideslumbrante Full HD táctil de 13 y 14 pulgadas, respectivamente, 16 mm de grosor y 1,05 kg y 1,1 kg de peso, lo que supone una reducción del peso y grosor del 13% y 11% respecto a los modelos de la generación anterior.

La nueva serie X ofrece una autonomía de hasta 14,5 horas de uso ininterrumpido. Además, Toshiba ha desarrollado un sistema de carga rápida que permite ofrecer cuatro horas más de autonomía tras cargar la batería durante 30 minutos. Por otro lado, un nuevo chasis especial de aleación de magnesio, denominado ToughBody, que incorpora un sistema de amortiguación y refuerzo en forma de panal, asegura una mayor durabilidad de los equipos.

En cuanto a la ergonomía, los nuevos equipos incorporan pantallas táctiles con tecnología In-Cell Touch, que dan como resultado paneles táctiles más precisos, delgados y con mayor ángulo de visión que los convencionales. En cuanto al teclado retroiluminado, Toshiba ha aumentado 2mm el tamaño de las letras, para un trabajo más cómodo en entornos de movilidad. La Serie X también dispone de un Touchpad con tecnología Glass-Click, con funciones personalizables y respuesta a gestos realizados con hasta cuatro dedos a la vez, y un nuevo Accupoint.

Los nuevos Portégé X20W-D, Portégé X30 y Tecra X40 cuentan con múltiples capas de seguridad para garantizar la máxima protección para la información sensible. Entre ellas, destacan las tecnologías biométricas y de reconocimiento facial, como el Touchpad con sensor de huellas dactilares SecurePad, así como las cámaras IR para identificación facial, compatibles con los sistemas de autenticación de Intel y Windows Hello, para personalizar el registro del usuario de forma rápida, segura y sin contraseña. A estas se añade una BIOS fabricada al 100% por Toshiba, que elimina el riesgo de interferencias de terceros, ataques y accesos no autorizados, un lector de tarjetas SmartCard y chip TPM para cifrado de comunicaciones.