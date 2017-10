Sony anuncia sus novedades para PlayStation 4, PlayLink y PlayStation VR para los próximos meses

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ha presentado este lunes sus principales novedades de 'software' para los próximos meses. Entre los anuncios desvelados se encuentran dos nuevos títulos exclusivos para la videoconsola PlayStation 4, Ghost of Tsushima y Concrete Genie, además de próximos lanzamientos para el servicio de juegos sociales PlayLink y el dispositivo de realidad virtual PlayStation VR.

SIEE ha presentado también el juego Blood and Truth para el dispositivo de realidad virtual PlayStation VR. Este título es un 'shooter' en primera persona que está siendo desarrollado por London Studio. Además, la firma nipona presentó varios títulos que llegarán en los próximos meses a esta plataforma, entre los que se encuentran Dead Hungry; Stifled --ambos disponibles desde este martes--; Final Fantasy XV: Monster of the Deep --que se lanzará el 21 de noviembre--; Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition --el 12 de diciembre--; Moss --en febrero de 2018--; Megalith VR; Bow to Blood --ambos previstos para 2018--; Ultrawings VR; Sprint Vector VR; Star Child; Ace Combat 7: Skies Unknown; Rec Room; Apex Construct; League of War VR Arena; Smash Hit Plunder; Transference, y Eden Tomorrow.

En el marco de la presentación de PlayStation en París también se mostraron nuevos 'gameplays' de los próximos lanzamientos Detroit: Become Human; Marvel Spider-Man; Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds; Shadow of the Colossus; God of War, y The Last of Us Part 2.