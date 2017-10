SingStar Celebration llegará a PlayStation 4 con 30 éxitos musicales y convirtiendo al 'smartphone' en un micrófono

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ha anunciado el lanzamiento del videojuego musical SingStar Celebration el próximo 22 de noviembre, en exclusiva para la consola PlayStation 4. Este título pasará a formar parte del catálogo de juegos PlayLink de esta plataforma.

SingStar Celebration incluye un repertorio de 30 éxitos nacionales e internacionales, entre los que se incluyen canciones como 'Stitches', de Shawn Mendez; 'All About That Bass', de Megan Trainor; 'La Gozadera', de Gente de Zona y Marc Anthony; 'Ave María', de David Bisbal, o 'Corazón Partío', de Alejandro Sanz. Esta lista se puede ampliar con las canciones disponibles en SingStore, una tienda 'online' que incluye cientos de canciones de artistas nacionales e internacionales de diversos géneros.