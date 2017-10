Samsung presenta HMD Odyssey, un casco de realidad mixta con pantalla AMOLED dual de 3,5 pulgadas y sonido en 360 grados

La compañía surcoreana Samsung ha presentado este martes en San Francisco, en el evento de Microsoft sobre realidad mixta, el casco HMD Odyssey, un dispositivo desarrollado en colaboración con la tecnológica estadounidense, que presenta una doble pantalla AMOLED de 3,5 pulgadas de la que cada una que ofrece un campo de visión de 110 grados.

Samsung ha destacado que HMD Odyssey no necesita de la instalación de sensores de movimiento extra, sino que basta con conectar el dispositivo al ordenador para que se ponga en funcionamiento. De este modo, los usuarios no están restringidos "a un espacio limitado" mientras usan este casco de realidad mixta. No obstante, este equipo incorpora un sensor Six Degrees of Freedom (6 DOF) "que permite movimientos intuitivos y naturales".