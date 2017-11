Samsung concluye su programa de inserción laboral para jóvenes desarrollado en la UPM durante 2017

La compañía tecnológica Samsung ha realizado la entrega de diplomas a los alumnos que han participado en los cursos Samsung Tech Institute, impartidos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) durante 2017.

Según datos del European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) y otros organismos europeos, se espera que el 90% de los puestos de trabajo requieran en un futuro próximo de algún tipo de competencia digital. Para Samsung, estas "son necesarias para poder formar parte de la nueva economía, caracterizada por la digitalización del empleo, y no verse excluidos de ella".