Per Strömbäck, autor de '21 mitos digitales': "Julian Assange se está convirtiendo en un portavoz del Gobierno ruso"

El escritor sueco Per Strömbäck ha presentado este viernes 20 de octubre su último libro '21 mitos digitales. Antídoto contra la posverdad internauta' (La Coalición de creadores e industrias de contenidos y Ediciones Quinto 20), una obra en la que pone el foco sobre algunas "afirmaciones interesadas que se hacen pasar por realidades tecnológicas inevitables".

Respecto al libro, el fundador del foro para el debate político sobre la sociedad digital 'Netopia.eu' ha asegurado que el primer capítulo, basado en el "mito" de que 'La información quiere ser libre', es el "más importante" de la obra. "La información no quiere nada", ha subrayado Per Strömbäck (Eskilstuna, 1973), al tiempo que ha indicado que en Internet "no siempre" se está ante información "que no valga nada" y, por lo tanto, "no siempre es gratuita".