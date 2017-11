Nadal asegura que España será "de los pocos" países europeos que en 2020 llevará la banda ancha a todos los hogares

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ha comprometido a llevar la banda ancha al cien por cien de los hogares españoles con una velocidad mínima de 30 MB de aquí a 2020 tal y como marcan los objetivos de la Agenda Digital Europea.

Además, ha defendido que España es "el tercer país del mundo" en fibra óptica, "solo por detrás de Corea y Japón" y "el primero en Europa". "No me puede decir que en España tenemos un problema de conectividad respecto a otros países europeos", se ha defendido.

En cualquier caso, se ha mostrado preocupado por los municipios que aún no están conectados, aunque ha asegurado que "cada año" el Gobierno cubre "a millones de españoles" nuevos. Así, ha destacado que en 2017 gastaron 105 millones de euros en extensión de la banda ancha, "un récord de presupuesto" y que actualmente, la banda ancha puede llegar a "tres millones de hogares".

Por su parte, la senadora socialista ha arrojado algunos datos para presentar al ministro lo que ha denominado como "la España offline": "el 10,2% de la población no tiene conexión a Internet a un mínimo de 10 MB, un porcentaje que aumenta hasta un 20 a 40% en ocho provincias como La Coruña o Santa Cruz de Tenerife, en casi 600.000 hogares la velocidad no llega a 2 MB y casi cinco millones de personas no tienen conexión a Internet".