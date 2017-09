Microsoft anuncia el paquete Office 2019 para la segunda mitad de 2018

Microsoft lanzará el paquete de ofimática Office 2019 durante la segunda mitad de 2018, según ha sido anunciado por la compañía durante su evento Microsoft Ignite, que se celebra en Orlando (Estados Unidos). La próxima versión perpetua de este 'software' actualizará los servicios que integra con la adición de nuevas características pensadas para perfiles de usuario que todavía no han apostado íntegramente por la tecnología de la nube.

Tal y como ha informado Microsoft a través de un post firmado por el manager general de Office, Jared Spataro, en el blog oficial de la marca, la próxima versión del paquete de ofimática añadirá nuevas características de usuario e IT "para clientes que todavía no están preparados para la nube". Office 2019 actualizará programas como Word, Excel, PowerPoint o Outlook, y servicios como Exchange, SharePoint o Skype for Business.