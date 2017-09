Matías Matías (HP Educación): "Estamos demostrando que el futuro inmediato necesita de habilidades técnicas"

La compañía tecnológica HP se ha marcado como uno de sus principales objetivos la revolución del sector educativo a través de la formación de los alumnos en materias y vocaciones que todavía no forman parte del actual espectro académico, pero que representarán la base de los oficios del futuro. Esta estrategia pivota en torno al acrónimo STEAM, bajo el que se encuadran disciplinas científicas tecnológicas y artísticas que la empresa considera vital promover entre los jóvenes estudiantes.

HP pretende convertir a la tecnología en un socio indispensable del desarrollo del talento humano. Así, la empresa ha puesto en marcha --en colaboración con Microsoft, Intel y Smart-- el programa 'Reinvent the Classroom' (RTC), con el que aporta tecnología para que los colegios "puedan empezar a probar cómo desarrollan el talento utilizando herramientas del futuro", como explica el responsable mundial de Educación de HP, Matías Matías, en declaraciones a Portaltic. Esta iniciativa busca que el proceso de transformación sea "colaborativo, más que de enseñanza y aprendizaje".

Matías reconoce que los estudios globales que maneja HP "dicen cuantitativamente que la mujer siente menos pasión por las vocaciones científicas", pero matiza que la compañía está trabajando "con muchas empresas" para que esto no sea así. El directivo explica que la tecnológica estadounidense mantiene en marcha varios programas de incentivos a nivel global "para que las mujeres puedan tener posiciones de liderazgo dentro de la empresa". La mejor forma de demostrar al mercado que HP trabaja "con mucha seriedad" a favor de la igualdad "es aplicarla a todos los niveles de la empresa", añade, y pone como ejemplo que una mujer, Helena Herrero, es la presidenta de HP España.

Una vez transformada un aula a RTC, se inicia un proceso que tiene una duración mínima de seis meses, ya que incluye también una fase de preparación de las familias y profesores de los alumnos participantes. Si el centro no manifiesta un compromiso firme, HP "no podrá ayudarle en esta transformación". Para ello, la compañía utiliza dos 'termómetros', uno tecnológico y otro pedagógico, a través de los que indaga en las carencias del centro e inicia un proceso de transformación personalizado. Tras esos seis meses, explica el directivo de HP, se produce el 'pistoletazo de salida' del proyecto, siempre con la aspiración de que este "no termine jamás en ese centro, para que sea una institución de referencia".