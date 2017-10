Manolo Blahník y sus famosos Manolos llegan en exposición a Madrid, ¿te la vas a perder?

Con una carrera de más de 45 años, Manolo Blahník es uno de los diseñadores de calzado más influyentes del mundo. Sus zapatos han cautivado a seguidores y fieles devotos en todo el mundo entre ellas a la Infanta Elena, una de las primeras en lucirlos y a las propias protagonistas de Sexo en Nueva York tanto en la ficción como en la realidad.

A lo largo de los años, los logros de Manolo han sido reconocidos por organismos e instituciones de muchos países. Recientemente ha recibido el Couture Council of America y uno de los máximos elogios, un Comendador Honorífico de la Orden Más Excelente del Imperio Británico (CBE) otorgado por la Reina de Inglaterra. También ha publicado numerosos libros, el último es Fleeting Gestures and Obsessions con Rizzoli en 2015. En 2017, Manolo Blahník fue el tema de un documental biográfico, Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards dirigido por el íntimo amigo de la casa Michael Roberts.