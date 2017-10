Madrid Gaming Experience refuerza su cartel con la participación de Nintendo, PlayStation y HP

La feria de videojuegos Madrid Gaming Experience ha confirmado la presencia en su segunda edición de las compañías Nintendo, PlayStation, HP y Warner Bros., que se suman a otras firmas como Microsoft o Ubisoft que habían confirmado previamente su participación. La cita se celebrará en el salón de ferias IFEMA (Madrid), entre el 27 y el 29 de octubre.

Además, Nintendo también mostrará otros títulos para Switch como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 18, NBA 2K18, Splatoon 2, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition o Fire Emblem Warriors. La familia de consolas Nintendo 3DS también presentará novedades como Metroid: Samus Returns; Mario & Luigi: Superstar Saga + Secuaces de Bowser, o El Misterioso Viaje de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios.