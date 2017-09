Just Dance 2018 contará con un nuevo modo de juego pensado para niños con ocho coreografías adaptadas

Ubisoft ha dado a conocer un nuevo modo de juego enfocado a los niños que estará disponible en la última entrega de la serie de videojuegos musicales, Just Dance 2018, y les permitirá jugar y bailar con autonomía, refuerzos positivos y un apoyo constante.

Just Dance 2018 no solo añadirá una nueva modalidad pensada para los más pequeños de la casa. El modo de juego principal del título también incluirá la canción 'How Far I'll Go', perteneciente a la película Vaiana, de Walt Disney Studios.