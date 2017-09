Investigadores identifican la primera proteína desmetilasa implicada en regular la biología del ARN en plantas

Un equipo liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha identificado la primera proteína desmetilasa implicada en regular la biología del ácido ribonucleico (ARN) en plantas.

Los científicos han hallado además que esta enzima es capaz de interferir en el ciclo de vida del virus del mosaico de la alfalfa. Sus conclusiones aparecen publicadas en el último número de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)'.