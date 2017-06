La Catedrática de Química Inorgánica y líder del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes (GIBI-UCM), María Vallet, ha sido galardonada, en su segunda edición, con el 'Premio Julio Peláez a Pioneras de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas', que concede anualmente la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y está dotado con 12.000 euros.

Además, Vallet es investigadora principal del CIBER-BBN y del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre (i+12), así como líder de la Red Española y Europea de prevención y tratamiento de fracturas osteoporóticas (AGEING). También es académica de número de las Reales Academias de Ingeniería (RAI) y Nacional de Farmacia (RANF), y miembro del College of Fellows del American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE), entre otros.