HBO anuncia Game of Thrones: Conquest, el juego MMO de estrategia para móviles basado en la serie

Acabada la séptima temporada de Juego de Tronos, llega la época de ser pacientes para los fans ante la larga espera para la octava y última temporada de la serie. No obstante, esta espera puede ser un poco más amena gracias a Game of Thrones: Conquest, el juego MMO de estrategia para móviles anunciado por Warner Bros y HBO Global Licensing.

Al igual que en otros juegos del género como Clash of Clans, Game of Thrones: Conquest permite crear ciudades y ejércitos, formar alianzas para defender el territorio y retar a otros jugadores. No obstante, este título adapta famosas localizaciones de Poniente como Invernalia, Desembarco del Rey o el Muro, además de incluir caras familiares como Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister y Jon Snow.