Google lanza YouTube Go, su nueva 'app' para descargar vídeos y verlos 'offline', en países con conexión inestable

Portaltic/EP

La compañía tecnológica Google ha lanzado YouTube Go, una aplicación que permite a los usuarios descargar vídeos de la plataforma para poder verlos cuando no tengan conexión con datos o WiFi, pensada para aquellos países donde la conexión a Internet no es estable o es lenta.

Esta aplicación fue anunciada en septiembre de 2016, y según destacó la compañía en su momento está diseñada para que los usuarios de países donde la conexión a Internet no es estable puedan disfrutar de los vídeos de YouTube en cualquier momento.

En este sentido, Google ha lanzado la versión completa de YouTube Go en Google Play para los usuarios de los siguientes países: Argelia, Egipto, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Kenia, Libia, Malasia, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam y Yemen.

Tal y como se puede apreciar en su ficha de Google Play, la aplicación ocupa 9,4 MB, y permite reproducir vídeos y descargarlos en el dispositivo con varias opciones de calidad, siempre y cuando el usuario se encuentre conectado a Internet en el momento de la descarga. Además, para que se pueda realizar la descarga el usuario que subió el vídeo tiene que haberlo marcado como disponible para ello.

Los vídeos descargados no consumen datos extra, y la aplicación incluso permite previsualizar los vídeos antes de descargarlos. Los usuarios también pueden compartirlos con amigos y familiares.