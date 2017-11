Gobal Robot Expo anuncia su tercera edición, que trasladará su celebración a IFEMA y se centrará en la industria 4.0

Global Robot Expo (GR-EX), la feria centrada en la robótica que se celebra en Madrid, ha anunciado este martes su tercera edición, que tendrá lugar en la capital española entre los días 18 y 20 de abril de 2018 y que en esta ocasión pondrá el foco en las aplicaciones profesionales de la robótica, la industria 4.0 y la inteligencia artificial.

Entre el resto de las novedades de la tercera edición de Global Robot Expo, destaca 'The Factory of the Future', una zona dedicada a la Industria 4.0 en la que se podrán ver las diversas tecnologías implicadas, como la fabricación aditiva, robótica colaborativa, Internet de las Cosas (IoT) o contenidos sobre ciberseguridad.