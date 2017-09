Fujitsu desvela la necesidad de automatizar las operaciones de TI

Una de cada siete empresas reconoce que sus departamentos de TI son malos o muy malos para hacer frente a los constantes cambios operacionales y de infraestructura tecnológica, como recoge el estudio de la empresa especializada en analítica de industria TI Freeform Dynamics para la tecnológica Fujitsu, que desvela la necesidad de automatizar las operaciones de TI en las empresas.

Según se desvela en el estudio 'The Impact of Automation on IT Operations', realizado por Freeform Dynamics para Fujitsu, la mayor parte de las compañías consultadas considera que se necesita automatizar las tecnologías para hacer frente a las crecientes presiones y de entrega de valor al negocio, aunque según la encuesta muchos afirman que aún les queda un largo camino por recorrer.