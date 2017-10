Fujitsu presenta Digital Workplace Services, su nuevo servicio para completar la transformación digital de las empresas

La compañía tecnológica Fujitsu ha presentado este martes Digital Workplace Services, su nuevo porfolio compuesto por varias soluciones y espacios de trabajo digitales. El principal objetivo de la firma japonesa con esta oferta es complementar la transformación digital en sus empresas clientes.

"La transformación digital ya ha sucedido, es algo del pasado", ha destacado Antonio Díaz, director de Preventas Digital Workplace de Fujitsu, en el acto de presentación de Digital Workplace Service, celebrado este martes en Madrid. Díaz ha añadido que "los puestos de trabajo deben transformarse si no lo han hecho ya", porque si no, "corren el riesgo de que una empresa nativa digital les quite el puesto".