EA lanza NBA Live 18, un título centrado en la carrera del jugador de baloncesto

El estudio desarrollador de videojuegos Electronic Arts ha puesto este viernes a la venta NBA Live 18, una nueva entrega de su simulador de baloncesto que estrena el modo 'The One', una nueva experiencia dinámica centrada en torno a la carrera del jugador de baloncesto.

En The One, el jugador tendrá la libertad de jugar como quiera, donde quiera y contra quien quiera hasta convertirse en una estrella del baloncesto. Se podrán desarrollar estilos de juego únicos a través de 11 habilidades de estilo propio, 70 rasgos diferentes y su propio carácter gracias a una personalización única que incluye las últimas equipaciones y zapatillas del momento. NBA Live 18 está disponible en formato físico para PlayStation 4, de venta en tiendas Game, y en formato digital para Xbox One y PlayStation 4.

THE LEAGUE Y THE STREETS

Hay varios caminos por los que el jugador podrá crecer en el ránking del baloncesto, como The League y The Streets. Para vivir una auténtica experiencia NBA, con The League se podrá progresar desde los inicios como 'rookie' hasta llegar a ser veterano en el equipo de la NBA que se desee, jugando eventos reales como el All-Star, los Playoffs y las finales. Al igual que en la NBA, los jugadores pueden ganar premios como el MVP, el All-NBA y los premios del Sixth Man of the Year, entre otros.