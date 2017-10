Desarrollan una Inteligencia Artificial capaz de engañar a dos de cada tres reCAPTCHA imitando al cerebro humano

La 'startup' estadounidense Vicarious ha desarrollado una Inteligencia Artificial conocida como Recursive Cortical Network (RCN), una red neuronal que reproduce cómo funciona el cerebro humano y que es capaz de resolver dos de cada tres (el 66,6%) reCAPTCHA de Google, según los resultados publicados en la prestigiosa revista Science.

Aún hoy en día, los CAPTCHA --siglas de "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", o "test de Turing completamente automático para separar ordenadores y humanos"-- son el mecanismo más frecuente utilizado para diferenciar a personas de 'bots', especialmente con el objetivo de evitar 'spam'. Según explica el estudio, un CAPTCHA se considera fallido cuando un algoritmo logra resolverlo el 1% de las ocasiones.