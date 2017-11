Consejos para que los niños naveguen de forma segura en Internet y aprendan a evitar el ciberacoso

El día 20 de noviembre se celebra el Día Universal del niño, que conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959, y también la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1989. Entre los derechos establecidos por estos tratado, destaca la promoción de medidas para garantizar que los niños se vean protegidos contra toda forma de discriminación, incluyendo el acoso escolar.

Con el fin de que los ciberacosadores no tengan acceso a las cuentas en las redes sociales, es importante que los menores utilicen contraseñas con un alto nivel de seguridad. Suelen ser aquellas que incluyen números o signos de puntuación y que intercalan minúsculas con mayúsculas, pero con esto no basta, advierte DAS Seguros. También se deben cambiar las contraseñas de acceso a redes sociales de forma regular.

La ciberseguridad no solo consiste en tomar precauciones, también consiste en no ponérselo fácil a los posibles ciberacosadores. Es por ello que la compañía de seguros recomienda tener cuidado al compartir información personal en Internet, ya sea la dirección, el número de teléfono, o el nombre y apellidos. Esto también se aplica a fotografías y vídeos, que cualquiera puede utilizar indebidamente para atacar a los menores que aparecen en ellos.

Aunque se apliquen todas estas medidas preventivas de seguridad, no se puede garantizar que un ciberacosador no ataque contra un menor de edad. Por ello, DAS Seguros insiste que lo mejor que se puede hacer ante las provocaciones de un posible acosador es no responderle y no seguirle el juego, a no ser que a no ser que sea para informarle de que lo que está haciendo puede considerarse un delito.