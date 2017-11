Alma Obregón presenta su nuevo libro con recetas de repostería light

CHANCE

Alma Obregón se lanzó a la repostería y ha sacado su nuevo libro Repostería sana para ser feliz, cansada de que todo el mundo le pidiese "dulces que no engordan".

La repostera, que cuenta con más de 180 mil seguidores en Instagram, empezó en este mundo tomándoselo como un hobby. Ella estudió comunicación audiovisual y se fue a Alemania a hacer el doctorado, fue allí donde empezó a hacer galletas y muffins y donde se dio cuenta de cuál era su verdadera pasión.

Sus recetas ayudan a que muchas personas dejen de sentirse culpables por tomar un postre o un dulce en cualquier momento del día, como la misma Alma cuenta. Tomó la decisión de escribir este libro por todas las peticiones que recibía de sus seguidores para que "inventara" dulces 'sin calorías'.

Nos ha explicado cuáles son algunos de los trucos que ella utiliza para hacer sus famosos muffins veganos entre otras muchas recetas.

CHANCE: Bueno pues empieza tu contándonos ¿De quién es este libro y para quién es?

Alma Obregón: La idea de este libro es para toda esa gente que normalmente cuando llega la hora del postre es un drama porque realmente no se lo quieren tomar, porque "ay me siento muy culpable", que dicen "¡ay! cómo voy a tomarme el postre si es que me estoy cuidando tal", incluso yo tengo amigos que les sienta mal el postre porque es que se lo toman con tanta culpabilidad que al final se les atraganta.

Entonces la idea de este libro es precisamente para toda esa gente, ofrecerles una alternativa y que ellos puedan ser felices cuando se están comiendo el postre, que no tengan que sentirse culpables.

CH: ¿Entonces eso quiere decir que no vamos a engordar?

A.O: Bueno, a ver, como todo en su justa medida, si haces la bandeja de muffins y te los comes todos pues probablemente pueda ser que engordes, pero todas las recetas son muy equilibradas, lo que he intentado ha sido que sean mucho más bajas en grasas de lo que sería la repostería tradicional, todas las grasas que uso son vegetales, aceite o bien de oliva suave, o girasol, uso aceite de coco, son alternativas vegetales a usar mantequilla por ejemplo. Luego, casi todas son bajas en azúcar, algunas no llevan, y las que llevan azúcar no llevan azúcar refinado sino alternativas como el sirope de agave o el azúcar de caña integral. Ese tipo de cosas... no llevan ningún azúcar blanco, y la harina por ejemplo también es harina integral o sea que no lleva productos refinados.

CH: Pero ¿encarece mucho el precio?

A.O: He intentado que no, pero bueno evidentemente pues si se usan copos de avena, se usa el azúcar de caña integral en concreto que es un poco más caro... pero he intentado buscar alternativas que puedan estar al alcance de todo el mundo pues por ejemplo para sustituir el huevo, para quien no pueda tomarlo pues puré de manzana, asando la manzana o haciéndola al vapor, puedes sustituir el huevo.

Se usa mucho plátano, se usa mucho fruto seco pero no el caro, o sea frutos secos que puedan estar al alcance de cada uno y sobretodo bueno la harina integral pues puede ser que todo sea una pizca más caro, pero también por ejemplo, hay muchas recetas de desayunos, desayunos que planteo son recetas que tú lo preparas y te dura casi un mes a lo mejor la cantidad, y son copos de avena, frutos secos, son cosas que la gente puede hacer y al final le va a salir más barato que estar comprando los cereales en el supermercado.

CH: Tienes aquí tu centro, ¿aquí que podemos, venir a una máster class o cómo?

A.O: Sí, o sea, yo lo que tengo es esta escuela, aquí dónde es dónde doy los cursos de repostería que suelen ser el fin de semana, entonces pues lo que se va ofreciendo en diferentes cursos la gente viene son como cursos de tres horas, cuatro horas y son de diferentes temáticas, entonces hay de repostería americana, de repostería saludable, de cupcakes, de tartas de lo que sea y vienen a aprender y luego para la gente que se lo quiere comer ya hecho porque no quiere pues eso, tengo una pastelería en la calle Fuencarral, entonces ahí ya vas y te lo comes, ahí está hecho, tenemos un obrador y allí estamos sí.

CH: Has dicho antes que en el libro has incluido recetas que podía tomar también Bruno que es tu hijo de 7 meses.

A.O: Sí, hay dos recetas en el libro, a parte de que hay muchas que por sus ingredientes las podrían tomar los niños desde pequeños, porque es verdad que llevan mucha fruta, no llevan azúcar, hay dos recetas específicas, hay unas galletas para bebés que son a partir de seis meses, ya las pueden tomar y luego hay también unos bizcoches que los pueden tomar en torno al año también. Pues por ejemplo yo para el cumpleaños de Bruno que quise hacer una tarta quise hacerle una tarta que el pudiera comer de verdad y que no hubiera ningún problema, no que tuvieras que estar limitándole las cantidades.

CH: A parte de para los peques, ¿para los diabéticos e intolerantes a la lactosa?

A.O: Sí, el libro lo que tiene es por un lado, todas las recetas incluyen unos iconos en los que se especifica si son sin gluten, si son sin huevo, si son sin lactosa, o sea que ahí ya te indica, y luego además aquellas recetas que no puedan encajarte, pues imagínate que no puedas tomarlo por el gluten, hay un apartado inicial en el que te especifica cómo puedes adaptarlo a esa intolerancia que tú tengas siempre hay una explicación de cómo tú puedes adaptarlo.

CH: Siempre el que es alérgico a alguna cosa, cuando sustituyes el ingrediente es como ¡ay dios mío no me queda igual!

A.O: Bueno, aquí la verdad que quedan igual, pero por supuesto hay una diferencia pues por ejemplo cuando usamos puré de manzana en vez de usar huevo pues puede haber una diferencia. Que suba un poco menos, un toque en el sabor, pero se intenta que la textura final y el sabor, sea lo más parecido posible. Y por ejemplo las leches vegetales para la gente que no puede tomar lactosa, el resultado es prácticamente igual. Entonces sí que es verdad, que nosotros ahora hacemos en la bakery unos muffins que son veganos entonces la gente si no le dices que es vegano, no lo sabe, o sea, no se nota que no tiene ni huevo ni leche ni nada o sea que de hecho las recetas son muchas aptas para intolerancia no se nota que son así, o sea no es que sepa como a cartón, hay gente que piensa que como es sano ya va a saber a cartón.

CH: Nos has comentado de que a lo mejor tú puedes hacer el desayuno para todo el mes...

A.O: Sí, o sea eso en el libro lo que he planteado como además vienen especificadas las porciones pues por ejemplo cuando haces granola, tú preparas la granola que son unos 25 minutos, entre el horno y la preparación estas media hora, y en media hora has hecho el desayuno del mes entero. Es decir, como si te hubieras hecho tu propia caja de cereales comprada pero la has hecho tú. Son alternativas para que no sólo sea el postre sino que también la gente pueda tomar a lo largo del día en el momento en el que les apetezca un dulce. Yo siempre desayuno dulce, pero dulce sano, no pasa nada.

CH: Y ¿cuánto tiempo lleva hacer las recetas más o menos?

A.O: Poco, o sea realmente luego es el tiempo de horno, lo que más se tarda es casi pesando los ingredientes, al final dónde pierdes el tiempo es pesando, porque luego preparándolo todo son recetas muy sencillas, o sea no hay ninguna receta complicada que tenga cinco mil pasos de esas que estas como tres horas. Realmente es mezclar las cosas y es algo fácil, desde que llevo escribiendo siempre he intentado que la repostería fuera algo fácil para la gente porque entiendo que les da miedo, con lo cual es importante que sea fácil, para que luego lo puedan hacer en casa y les salga bien.