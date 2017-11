Viola a una niña de 12 años y dice que lo hizo porque "ella me buscaba"

Un hombre de 34 años ha asegurado que violó a una niña de 12 años en repetidas ocasiones porque “ella me buscaba”. El agresor sexual, de la localidad argentina de Florencio Varela, aprovechaba que vivía en una habitación de la vivienda de su familia para poder abusar de la pequeña.

Aunque las reiteradas violaciones comenzaran en septiembre de 2016, ahora se han conocido más detalles de los hechos. Y es que, fue la niña la que reconoció los hechos hace menos de un año, asegurándole a su madre que el hombre al que le alquilaban una habitación la violaba . Es más, fue en el colegio donde se dieron cuenta de que algo no estaba bien , llegando a advertir los primeros signos de abusos: un golpe e importantes cambios de conducta en la actitud de la niña .

Tras conocerse los hechos, el hombre en un primer momento negó las acusaciones, pero luego reconoció los hechos asegurando que “no fue todo mi culpa, ella me buscaba”. En ese instante, unos vecinos se habían agolpado en la puerta de la casa en la que estaba y le comenzaron a pegar . "Yo me metía para que no lo mataran y que fuera preso, pero sólo estuvo un rato, salió por la otra puerta", ha indicado la mujer.