Una treintena de personas acampadas bloquean las obras del AVE en Santiago el Mayor para exigir su soterramiento

La Policía Nacional se ha personado este jueves a primera hora a bordo de tres furgones, pero los concentrados no han sido desalojados

En concreto, el campamento está instalado desde el pasado martes, 5 de septiembre, y su objetivo es permanecer en la zona hasta el próximo martes, 12 de septiembre, tras el paso por la zona de la romería de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, con el fin de concienciar a la población y difundir su mensaje bajo el lema 'No a la partición de la ciudad, no al muro, no al AVE en superficie'.