Nuevas patologías adictivas y tecnología: 'whatsappitis', cibercondría y exhibicionismo en redes

El doctor señala que la irrupción de los cambios tecnológicos en la vida diaria de las personas provoca cambios sociales que repercuten en la conducta del individuo, apareciendo enfermedades aún no reconocidas como la cibercondría, nomofobia, fomo o exhibicionismo en redes sociales que, por lo general, suelen manifestarse en conductas que provocan problemas familiares, de pareja, de aislamiento, laborales o académicos.

La nomofobia , por su parte, es el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil y el fomo (Fear of Missing Out) es el miedo irracional a no estar conectado permanentemente a internet . Además, otra de las realidades ante las que empiezan a enfrentarse los profesionales sanitarios es el exhibicionismo en redes sociales, consistente en la necesidad irrefrenable de mostrar la vida privada en estos canales de comunicación.