Una sentencia reduce la multa por exceso de velocidad a un conductor al aplicar el margen de error en radares de la DGT

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid ha dictado una sentencia en la que reduce la multa y anula la pérdida de puntos de carné a un conductor al considerar que la DGT no aplicó el margen de error --establecido por la ley-- en uno de los radares que detectó a este conductor.

Según informa AEA, para la resolución del caso, el tribunal madrileño ha aplicado una doctrina jurisprudencial anterior fijada en una sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la que se establecía que la velocidad que aparecía en un radar no era la real porque suponía que "no existe una programación de los aparatos para que ya lleven inserto en sus cálculos tales márgenes cuando se les permite funcionar con ellos", o que en caso de que así fuera, "esa corrección no consta".