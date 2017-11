Scotland Yard investiga a Kevin Spacey por una presunta violación en 2008

Continúan saliendo a la luz más acusaciones de acoso sexual relacionadas con Kevin Spacey . Esta vez ha sido un joven actor británico quien acusa al protagonista de House of Cards y American Beauty de haberle asaltado sexualmente en Londres. Los hechos tuvieron lugar en 2008, mientras Spacey trabajaba en la capital del Reino Unido como director artístico del teatro Old Vic, y ya están siendo investigados por la policía británica.

Según informa The Guardian, oficiales del equipo delitos de índole sexual de Scotland Yard están investigando la denuncia de un hombre fue agredido sexualmente en Londres en 2008 . "El 1 de noviembre, la policía de la ciudad de Londres recibió una denuncia de agresión sexual al servicio de policía metropolitana", afirmó un portavoz de Scotland Yard.

La denuncia señala que un hombre agredió a otro en 2008 en Lambeth. Los oficiales de la unidad de abusos infantil y delitos sexuales están investigando el caso. Y, aunque oficialmente no se ha revelado la identidad del supuesto agresor, diversas fuentes apuntan a Spacey , de 58 años. Un portavoz dijo que no tenía constancia de que se hubiera realizado ningún arresto en relación con la investigación y la policía se negó a comentar sobre la información publicada por The Sun.