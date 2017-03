“Me robaron el coche con mis hijos dentro”

La policía de California, Estados Unidos, puso en marcha de inmediato una búsqueda coordinada para encontrar a los pequeños, Jayden y Carlos, después de que robaran el coche familiar de sus padres con ellos dentro.

El padre, Carlos Cortez, escribió en Facebook: “Para los que me conocen a mí y Alyssa (su mujer), me han robado el coche con mis hijos dentro… Por favor, avisadme si tenéis alguna información”, relató en la red social, como informa Mirror.

Tras pedir la colaboración ciudadana y después de horas de desesperación, tensión y angustia, la Policía de Cathedral City se hacía eco de la buena noticia: Todo quedó en un susto. Los pequeños, Jayden, de 1 año, y Carlos, de 2, habían sido encontrados sanos y salvo en el interior del vehículo en la localidad de Desert Hot Springs, ubicada en el condado de Riverside, California, EEUU.

***AMBER ALERT UPDATE*** The children were found safe in the vehicle. It was located by @RSO in Desert Hot Springs at 0240hrs. #AmberAlert