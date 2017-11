La regulación de acoso, abuso y agresión sexual en España es "farragosa" aunque las secuelas se parecen, según expertas

Los recientes casos de escándalos sexuales en ámbitos como el cine o las instituciones han puesto de manifiesto la difusa línea que existe en ocasiones entre distintos tipos penales como son el acoso sexual, el abuso sexual o la agresión sexual, que en el caso de España se han regulado con matices importantes en función, sobre todo, de las condiciones de mayor o menor vulnerabilidad de la víctima y mayor o menor poder sobre ella del agresor.

Por su parte, el delito de abuso sexual se trata de acceder al cuerpo de otra persona sin consentimiento y sin violencia física. Es lo que ocurre sobre los menores de edad, que no pueden prestar por ello ese consentimiento; con las personas con algún tipo de incapacidad y con aquellas que están bebidas o drogadas y que por tanto, no están en condiciones de autorizar esa actividad sexual.

En el caso del acoso sexual en el ámbito laboral, la psicóloga llama la atención sobre el hecho de que "muchas mujeres que son violentadas sexualmente no saben que lo son". "Están incómodas y se sienten mal pero no acaban de percibir que eso sea una violencia o un delito. Cuesta mucho identificarlo, ponerle nombre y sobre todo, saber dónde está la línea, porque está tan normalizado este tipo de conductas, como los comentarios inapropiados yendo por la calle, que es difícil ver que no es lo normal y que no eres tú quien se equivoca", explica.