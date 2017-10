Los profesores españoles que quieran optar al 'Nobel de Educación' pueden presentar su candidatura hasta el 8 de octubre

Los profesores españoles que quieran optar al Global Teacher Prize 2018, conocido como el 'Nobel de Educación' y dotado con un millón de dólares, tienen hasta el próximo domingo 8 de octubre para presentar su candidatura.

"Necesitamos grandes profesores que fomenten grandes mentes. De lo contrario, jamás atajaremos los problemas del mundo. Si no se respeta a los profesores, los niños no los escucharán, los padres no los respaldarán y las personas de mayor talento seguirán sin considerar la enseñanza como una alternativa profesional gratificante", señala Calle en un comunicado de Varkey Fundation.