El príncipe Harry y Meghan Markle hacen su primera aparición oficial

El romance entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle marcha viento en popa. El hijo de Carlos de Inglaterra ha oficializado su relación ante las cámaras este pasado lunes en Canadá.

Meghan acaparó todos los flashes con un elegante y desenfadado look. Jeans rotos y camisa blanca que acompañaban a su enorme sonrisa. El príncipe Harry tampoco pudo disimular su felicidad pues esta aparición pública es un paso muy importante en su relación con la actriz.

Y es que poco a poco, la pareja va consolidando una relación que podría tener un anuncio de compromiso en los próximos meses. Meghan ya explicó en Vanity Fair lo enamorada que estaba del nieto de la Reina Isabel II de Inglaterra: "Somos felices y estamos enamorados. Estuvimos saliendo de manera discreta durante seis meses antes de ser noticia y yo estuve trabajando todo el tiempo, lo único que ha cambiado es la percepción de la gente. No ha cambiado nada en mí. Soy la misma persona, mi relación no me define".