Los más valorados en ingenierías son los de la Universidad de Valencia; en Economía y Derecho, la Universidad de Sevilla; y Ciencias Sociales, la UCM

"Las universidades muy pequeñas no van a aparecer aquí no porque sean malas o buenas sino porque su número de egresados no es suficiente para obtener datos estadísticamente representativos. Son todas las que están pero quizás no están todas las que son", ha advertido Galdón.