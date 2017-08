Más de 100.000 personas piden al Gobierno la jubilación anticipada para los padres de hijos con gran discapacidad

Una madre ha logrado más de 100.000 firmas de apoyo para pedir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que permita la jubilación anticipada de los padres o tutores de niños y jóvenes con gran discapacidad, que, además de trabajar fuera de casa, son sus cuidadores.

Según explica, su hijo Julio tiene 16 años, pero su desarrollo cerebral es equiparable al de un bebé de tres meses: No mastica, no habla, apenas puede caminar, se tropieza, no tiene sensación de peligro y padece una epilepsia fruto de su síndrome stxbp1, una enfermedad "tan rara" que se la diagnosticaron hace tan solo dos años.