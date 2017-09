El 90% las películas de ficción iberoamericanas están dirigidas por hombres

La Federación Iberoamericana de las Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas lamenta la "ausencia dolorosa" de mujeres cineastas El 90 por ciento de las películas de ficción realizadas en 2016 en Iberoamérica y el 79 por ciento de los documentales fueron dirigidos por hombres, según los datos de las 798 cintas analizadas por la Federación Iberoamericana de las Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE), que ha celebrado el primer foro de cineastas iberoamericanas en el marco de la 65 edición del Festival de San Sebastián.

"Somos muy pocas mujeres detrás de la cámara y lo que vemos en la pantalla no hace justicia a las mujeres de verdad, reproduce estereotipos que no nos representan. Estamos ausentes de relato", ha lamentado Rodríguez, quien ha destacado que "para empezar a transformar la realidad lo primero es conocerla".

Además, para combatir la idea de la falta de experiencia, ha lamentado que a los hombres no se les exige esto, sino que se les elige en base a su "potencial". Como antídoto, las cineastas consolidadas han intercambiado experiencias con las emergentes. A este obstáculo se suman las advertencias sobre la competencia y dificultad, así como los problemas para compatibilizar el trabajo del cine con la familia.

La directora del Instituto de Cine Sueco ha señalado que prefiere no aplicar cuotas, aunque ha señalado que no las teme porque está "convencida" de que las mujeres tienen "la misma calidad para hacer películas que los hombres". "Es mejor educar con un sesgo inconsciente. Es el individuo y no el género el que tiene la capacidad", ha resaltado.