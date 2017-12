La película 'La Isla de los monjes' narra el cambio de ocho religiosos que se mudan tras vender su monasterio en Holanda

La directora de cine holandesa Anne Christine Girardot narra en la película 'La Isla de los Monjes', que se estrena en los cines españoles este viernes 8 de diciembre, el proceso de cambio de ocho monjes cistercienses de Holanda que tienen que vender su monasterio, en el que un día llegaron a vivir 120, y dejar por un tiempo la clausura para buscar un lugar donde comenzar de nuevo, un "problema" que está afectando a "muchos" monasterios de Holanda.

En aquel momento, la directora de cine no pudo llevar a la práctica su idea porque el convento en el que vivía su tía era "muy estricto". Por ello, cuando se enteró de la historia de los monjes de Sion, pensó: "Es increíble, es como una señal del cielo, tengo que preguntarles si me dejarían seguir su historia".

"Me acuerdo de la primera vez que me invitaron a entrar al comedor. Pasé esa frontera de la clausura y sentí que no tenía que estar allí. Me sentí muy impresionada por el lugar hermoso y por el silencio y por la historia, casi puedes oír las oraciones de los monjes de hace más de un siglo", asegura.