Un pasajero ciego viaja tres horas sentado en el suelo del tren porque el maquinista se niega a buscarle un asiento

Debman tiene que sentarse en asientos reservados para gente discapacitada porque le proporcionan el espacio suficiente para sentarse con su perro sin que moleste a los demás usuarios, pero en esta ocasión, aunque había reservado los billetes con antelación , la compañía no le permitió seleccionar un asiento de esas características.

Así que, cuando se montaron en el tren, su mujer se dirigió al conductor para pedirle un asiento conforme a sus necesidades. Pero el maquinista les dijo que no había y que se sentara en el suelo.

“No puedo hacer el trabajo del conductor pero si alguien está sentado en esos asientos y llega una persona discapacitada, deben cedérselo (…) Los pasajeros me ignoraban.” , ha añadido.

"El conductor me dijo que el tren iba lleno. Después volvió y nos dijo que no había ningún sitio donde ir pero que podía conseguirme un asiento para mí, pero soy yo quien cuida de Roger, obviamente no puedo dejarle solo.”, ha dicho Debra , su cuidadora.