Un padre muestra el horror que sufrió su hijo; “una pastilla puede matar”

Simon compartió en Facebook la experiencia que había sufrido su hijo y escribió junto a las fotos: “El lunes por la noche recibimos la noticia más aterradora sobre nuestro hijo Jaime. Fue a un festival con sus amigos pero cometió el peor de los errores y casi lo pagó con su vida. Jaime estuvo bebiendo y tomó borracho una decisión de la que ahora se arrepiente. Estamos muy enfadados con Jaime por lo que hizo. No mentiremos por él y no olvidaremos lo que hizo… No tomes drogas, te matarán. Una pastilla puede matarte . No bebas en exceso, estás en peligro de ponerte enfermo y también te hará tomar una mala decisión”