Un niño mexicano de 12 años confiesa ser "alcohólico y drogadicto"

Respecto a su primera borrachera el menor cuenta que fue cuando "a los 10 años empecé a tomar en una posada. Había cerdo, vino, cerveza y de todo. Yo empecé a robar cervezas y vino. Me emborraché hasta no ser consciente, me tiré al suelo y me puse a vomitar. De ahí, me fui a seguir emborrachándome a otro lado".