Un niño de 13 años lucha sólo contra el cáncer para no preocupar a sus padres

Un adolescente indio de trece años ha escondido su diagnóstico de cáncer a su familia para no preocuparles, debido a que su abuela habría muerto previamente de la misma enfermedad.

Tras conocer la fatídica noticia mediante una carta, el adolescente le pidió a su tío que no le contara a su familia su situación, debido a que su abuela había muerto también de cáncer y no quería preocuparles.

"Le dije a mi tío que no dijera nada a nadie sobre mi cáncer. Mi madre sabe que estoy enfermo, pero no tiene ni idea de que sufro cáncer todavía."

Además, el pequeño ha añadido: "Yo no quiero que mi familia esté triste. Quiero continuar con mis estudios y hacer feliz a mis padres, pero espero que el cáncer no me mate como mató a mi abuela."