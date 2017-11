El 53% de los neurólogos españoles tiene dificultades para prescribir por las restricciones marcadas por las CCAA

La SEN pide un consenso entre autonomías para acabar con esta "inequidad" en la atención sanitaria

La principal dificultad que exponen los neurólogos españoles a la hora de prescribir fármacos es que las comisiones de su hospital rechazan su propuesta de prescripción (23% de los encuestados). Le sigue que el tratamiento no está cubierto por la Seguridad Social (19%), que no está disponible en su CC.AA. (18%), o que encuentran restricciones en la prescripción (17%). Que el tratamiento no esté disponible en la farmacia del Hospital (10%) o que se haya denegado el visado por parte del Inspector Sanitario (8%) son otras de las razones que argumentan.

No obstante, ha aclarado que tener dificultades en la prescripción "no significa que los pacientes no dispongan de tratamientos" sino que se trata de "restricciones que implican una mayor burocracia" en el acceso y en otras ocasiones recetar otros tratamientos que "aunque puedan ser similares, no han sido la primera opción del neurólogo como la mejor alternativa terapéutica para el paciente".