La miastenia es una enfermedad que a pesar de no ser degenerativa es muy discapacitante, según una paciente

La miastenia es una enfermedad poco frecuente, de origen desconocido, crónica y autoinmune, que se caracteriza por la debilidad y fatigabilidad de los músculos esqueléticos o voluntarios y que, a pesar de que no es una patología neurodegenerativa, es "muy discapacitante, pues en ocasiones te impide tragar o, en los casos más graves, respirar", según ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de la Asociación de Miastenia de España (AMES), Nieves Rodríguez, que también padece la enfermedad.

Como ocurre con otras enfermedades poco frecuentes, la miastenia no tiene tratamiento específico, aunque sí existen alternativas paliativas para reducir los síntomas, entre los que se encuentran la gran debilidad, tanto ocular, se cierran los párpados; facial, en ocasiones impide sonreír o hablar; o articular, pues no se pueden mover los dedos o las piernas, momentos en los que, como ha explicado la vicepresidenta, "todos los músculos están ahí, pero no tienes fuerzas para moverlos".