Más de un centenar de manifestantes piden el cierre del CIE de Aluche (Madrid) y denuncian agresiones en el centro

Más de un centenar de personas han acudido este lunes a la manifestación convocada por SOS Racismo frente al CIE de Aluche para criticar las presuntas agresiones sufridas por internos durante los últimos días y para pedir su cierre.

En la misma línea, el edil ha apuntado que "a mayor vulnerabilidad, mayor exigibilidad de transparencia". "Si hay unas denuncias --que yo no estoy diciendo que sean reales o no-- una institución como el Ministerio de Interior no puede mirar para otro lado, tiene la responsabilidad de investigar porque si no al final es una sensación de indefensión permanente", ha proclamado.