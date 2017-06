Una madre aterrada descubre la cama de su hijo vacía y la puerta abierta

Chareen Baker, se disponía a llevar a su hijo menor un poco de agua cuando fue a la habitación de pequeño Michael, de tan solo 6 años, para ver si éste necesitaba algo. La sorpresa de Chareen llegó cuando descubrió que el niño no estaba en su cama. "Me desperté cuando el hermano menor de Michael quería una bebida y se fui a su habitación para ver si quería uno y su cama estaba vacía", afirma la madre de ambos.

"Entonces fui abajo y la puerta estaba abierta. Fue horrible, desgarrador, absolutamente como un infarto. Había tantos pensamientos irracionales que pasaban por mi cabeza y yo no sabía qué hacer", señala Chareen.

Enseguida la joven llamó a la policía sin saber que no muy lejos de su casa, el pequeño Michael intentaba encontrar la casa de un amigo. Al menos eso confesó el pequeño a una mujer que en ese momento paseaba a su perro y que cuidó del pequeño hasta que llegó la policía.

A penas media hora después de fugarse de casa, Michael ya estaba de vuelta con su madre y su hermano. Charren confiesa no sentirse enfadada con el pequeño, si no que se sintió fuertemente aliviada al ver a su hijo de vuelta.

La identidad de la mujer que cuidó de Michael es desconocida pero la familia del pequeño agradece enormemente el cuidado que hizo de su pequeño mientras estaba fuera de casa. "Podría haber sido mucho peor si esta mujer no se hubiera detenido y le ayudó. He comprado un regalo para ella y me gustaría darle las gracias personalmente", apunta Chareen.