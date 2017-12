La inversión de empresas en proyectos sociales en España aumenta un 22% en un año, hasta los 439 millones, según estudio

En todo el mundo, la inversión en RSE supera los 712 millones de euros, con 18 millones de beneficiarios directos

En la rueda de prensa de presentación del informe, el presidente de Fundación SERES, Francisco Román, ha destacado que estos datos reflejan que la situación de la RSE "es cada vez mejor" aunque ha insistido en que "aún no estamos donde queremos estar". Por su parte, el socio director de Clients and Industries de Deloitte, Javier Prada, ha afirmado que la responsabilidad de las organizaciones no se circunscribe a su cuenta de resultados o a sus accionistas sino que, sobre todo, atañe a la sociedad de la que forman parte".